Как стать психологом: студенты рассказали об обучении на программе бакалавриата ПсковГУ

17:58, 01 апреля 2025, ПАИ

Рост интереса к психическому здоровью и осознание важности эмоционального благополучия делают психологию сегодня одной из самых востребованных сфер деятельности. Люди обращаются к специалистам за помощью, чтобы найти баланс в жизни, справиться с личными и профессиональными трудностями, повысить качество своего существования.

В ПсковГУ реализуется программа обучения «психология коммуникации и психологическое консультирование», в которой гармонично сочетаются естественно-научное и гуманитарное знание. В этом году на этом направлении выделено девять бюджетных мест. Студенты, которые уже получают образование на программе, поделились с пресс-службой ПсковГУ своими впечатлениями и планами на будущее.

Душевный отклик

Третьекурсник Павел Чигрин выбрал это направление обучения, потому что знал: это именно та профессиональная область, с которой он хотел бы связать свою карьеру и жизнь в целом.

«Психология пробуждает во мне «глубинный» душевный отклик, я вижу в этом личный значимый смысл, – добавил юноша. – Не могу сказать, что это универсальный и эффективнейший подход к выбору своего карьерного пути, однако, обращаясь в первую очередь к собственному опыту, я не жалею ни о чём».

В психологии Павел Чигрин увидел возможность для собственного развития и помощи людям.

«В обучении мне нравится искренняя заинтересованность педагогов в материале, их открытое и в то же время ненавязчивое желание не только поделиться имеющимися знаниями и опытом, но и удостовериться, что студенты действительно усвоили полученные знания. Учащиеся всегда могут открыто и конструктивно выразить собственную точку зрения, вступить в дискуссию, оттачивая умение к грамотному и адекватному формулированию определённого тезиса и его аргументации», – отметил студент.

Особый интерес, по словам юноши, у него вызывают дисциплины «психологическое консультирование», «психокоррекция», «психопрофилактика», а также «социальная психология», «коммуникативная компетентность», «психологическая этика» и другие.

Студенты приобретают умения, перспективные для дальнейшего профессионального развития, среди которых приёмы по развитию когнитивных способностей с учётом достижений нейронаук, моделирование продуктивных состояний сознания, модерация конфликтов, основы психологической безопасности личности, построение образа будущего и технологии личностного роста.

Возможности для выпускников программы обширные: ребята могут осуществлять профессиональную деятельность в образовательных учреждениях, учреждениях социальной сферы, отделах по работе с персоналом государственных и коммерческих структур, торговых и консалтинговых фирмах, психологических консультационных центрах. Также студенты могут реализовать себя в качестве начинающих предпринимателей, заниматься частной психологической практикой, оказывать психологическую помощь отдельному человеку, группе, семье.

После окончания вуза Павел Чигрин планирует начать частную практику, а также заниматься семейным консультированием.

«Однако карьерный путь не может состоять из одной ступени, тем более в такой многогранной и молодой науке, как психология, поэтому главной задачей будет стоять непрерывное образование, повышение квалификации, параллельно подкрепляемое на практике», – подчеркнул студент.

Фанат своего дела

Внести вклад в развитие психологии и помогать людям справляться с трудностями мечтает второкурсница Мария Чумакина.

«Психология как предмет и как специальность начала интересовать меня ещё в школе. Я очень люблю людей и взаимодействовать с ними, поэтому меня всегда интересовало их поведение и какие факторы могут на него влиять», – подчеркнула студентка.

Мария уверена: она «фанат своего дела», поэтому в обучении ей нравится абсолютно всё.

«Я буквально «горю» психологией. Поэтому мне очень интересно слушать лекции, особенно радует, когда всё вдруг становится таким понятным и логичным, хотя до этого казалось ужасно запутанным. Так же как и лекции, я люблю практические и семинарские занятия, потому что в эти моменты есть возможность самой более глубоко разобраться в материале. А вообще каждый курс, каждая книга или лекция даёт мне новые инструменты для анализа поведения людей и их взаимодействий», – отметила студентка ПсковГУ.

Любимым предметом Мария Чумакина назвала «Возрастную психологию», так как её изучение помогает осознать, как различные факторы влияют на развитие личности.

Девушка призналась, что ещё не определилась с дальнейшей профессиональной деятельностью, однако она точно будет связана с профилем, так как психология «очень многогранна».

«Эта наука буквально охватывает все сферы жизнедеятельности общества, и работа в каждой из них была бы мне действительно интересна, – добавила студентка. – Я думаю, что со временем смогу точно понимать, в каком направлении хотела бы продолжать заниматься психологией: может, это будет исследовательская деятельность и попытки объяснить что-то новое, может, это будет консультативная деятельность, а может – что-то ещё. Но сейчас я знаю точно одно: вне зависимости от своего решения я буду искренне счастлива этим заниматься, ведь однажды выбрала «своё» направление!»

Вопросы о поступлении можно задавать в приёмной комиссии ПсковГУ по телефону (8 8112) 20-16-99 (доб. 2).

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