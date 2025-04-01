Автомобиль загорелся в Великих Луках

17:58, 01 апреля 2025, ПАИ

Автомобиль Ford загорелся на набережной Матросова у дома № 4 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На место происшествия прибыли пожарные подразделения, которые ликвидировали возгорание.

Причины возгорания устанавливаются.