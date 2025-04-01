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Происшествия

Автомобиль загорелся в Великих Луках

Автомобиль Ford загорелся на набережной Матросова у дома № 4 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На место происшествия прибыли пожарные подразделения, которые ликвидировали возгорание.

  • Автомобиль загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль загорелся в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Причины возгорания устанавливаются.

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