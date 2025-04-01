Автомобиль загорелся в Великих Луках
Автомобиль Ford загорелся на набережной Матросова у дома № 4 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На место происшествия прибыли пожарные подразделения, которые ликвидировали возгорание.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Причины возгорания устанавливаются.
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