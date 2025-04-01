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Общество

IT-сообщество Псковской области обсудило вопрос создания в регионе профессионального кластера

Мероприятие, посвящённое созданию кластера информационных технологий, состоялось в правительстве Псковской области сегодня, 1 апреля. В нём приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, IT- и бизнес-сообщества, образовательных учреждений, а также эксперты в области предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В ходе форсайт-сессии участники работали в командах над актуальными вопросами IT-отрасли по трём ключевым направлениям: инфраструктура, кадры и меры поддержки. В завершение мероприятия команды представили свои презентации, в которых не только поделились своими идеями, но и сформулировали конкретные предложения, которые могли бы способствовать объединению IT-компаний региона в профессиональный кластер.

На мероприятии обсуждались актуальные темы, рассматривались факторы, которые тормозят развитие сферы информационных технологий в Псковской области, а также проблемы, с которыми сталкиваются местные IT-компании. Среди них – привлечение кадров в отрасль, имидж областных компаний, деловая повестка, экспертная поддержка, дорогостоящее обучение и другие. В ходе обсуждения рождались идеи и инициативы.

Начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов подчеркнул актуальность рассматриваемой темы для достижения технологического суверенитета страны. «Эта встреча во многом способствовала налаживанию коммуникации внутри IT-сообщества региона – представители отрасли смогли познакомиться друг с другом и обсудить волнующие их вопросы», — отметил Виталий Рахманов и пообещал, что информация, полученная в рамках сессии, будет тщательно проанализирована.

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