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Общество

«Мистера и Мисс Индию» выбрали в Пскове

В Псковском государственном университете состоялся вузовский конкурс «Glam Spectrum» на звание «Мистер и Мисс Индия». Мероприятие прошло в рамках адаптации иностранных студентов, в нем приняли участие более 150 учащихся из Индии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Конкурсанты выступили с вокальными и танцевальными и номерами под национальные песни своей страны.

В состав экспертного жюри вошли начальник управления международной деятельности ПсковГУ Анастасия Филимонова, начальник отдела по работе с иностранными обучающимися ПсковГУ Анастасия Николаева, заместитель директора Института медицины и экспериментальной биологии по международной деятельности Елена Трифонова, преподаватель Института медицины и экспериментальной биологии Анна Титова и резидент продюсерского центра «Insight People» Павел Рябов.

По итогам конкурса «Мистером Индия» ПсковГУ стал Рупак Саркар, «Мисс Индия» Мисс Индия – Рхеа Кумар.

Всего в конкурсе принимало участие шесть пар из числа иностранных первокурсников ПсковГУ.

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