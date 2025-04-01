В Пскове стартовал приём заявок на муниципальный конкурс на реализацию проектов ТОС

19:11, 01 апреля 2025, ПАИ

Муниципальный конкурс на реализацию проектов территориального общественного самоуправления в Пскове стартовал во вторник, 1 апреля. Соответствующее постановление администрации города подписал глава Пскова Борис Елкин 28 марта. Сегодня документ опубликовали на правовом портале Псковской области.

В приложении к документу указаны порядок подготовки, проведения и определения победителей конкурса, сроки начала и окончания приёма заявок на участие в конкурсе, время и место приёма заявок, контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки заявок, предельный объём средств, предусматриваемых для реализации проектов одного ТОС в текущем году.

Целью конкурса является развитие деловой и социальной активности населения для улучшения качества жизни на территории Пскова.

Ранее в Псковской области был объявлен региональный конкурс проектов ТОС, на который поступило 723 заявки.