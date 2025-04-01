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Общество

Метод биопсии сторожевого лимфатического узла используют в псковском онкодиспансере

В Псковском областном клиническом онкологическом диспансере используют метод биопсии сторожевого (или сигнального) лимфатического узла для лечения онкологических заболеваний, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Специалисты привели пример, как на дооперационном этапе женщине с раком вульвы справа ввели специальное вещество – радиофармпрепарат «Нанотоп»: он позволяет оценить функциональное состояние лимфатических узлов, которые первыми получают лимфу из опухоли (так называемые сторожевые лимфоузлы).

Визуализация этих лимфоузлов с помощью «Нанотопа» критически важна для планирования операции. Врач благодаря данному методу смог точно определить, какие лимфоузлы необходимо исследовать, что на следующем этапе позволит сделать операцию более точной и эффективной, минимизируя ненужные вмешательства и улучшая прогноз лечения.

Ранее сообщалось, что XI Международный медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения» пройдёт с 8 по 9 апреля в учебно-лабораторном корпусе медицинского факультета Псковского государственного университета.

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