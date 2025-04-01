Владимир Путин утвердил меры борьбы с телефонными мошенниками и спам-звонками

20:00, 01 апреля 2025, ПАИ

Закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, вводятся обязательные маркировки с отображением организаций при приёме звонков. Это позволит гражданам сразу понять, от какого юридического лица поступает звонок. Документ запрещает операторам связи, банкам, госорганам, маркетплейсам и сервисам поиска работы использовать зарубежные мессенджеры для взаимодействия с клиентами. Станет доступна функция самозапрета на массовые обзвоны. Граждане смогут внести через портал «Госуслуги» запрет на оформление сим-карты без личного присутствия. Также через «Госуслуги» можно будет установить самозапрет на код подтверждения для входа во время телефонного разговора.

Помимо этого, банки теперь будут обязаны распространять антифрод-мероприятия как на онлайн-платежи, так и на банкоматы. При получении микрозаймов теперь будет возможно использовать биометрию. Вскоре введут институт уполномоченных представителей клиентов при переводе денег. Появится государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием коммуникационных и информационных технологий.

Закон вступит в силу с 1 июня (за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки).