Как обезопасить себя и не стать жертвой клещей
Пять случаев присасывания клещей зафиксировали в Псковской области меньше чем за месяц. Укус клеща может обернуться заражением опасными инфекциями и даже летальным исходом. Как обезопасить себя и не стать жертвой кровососущих паразитов, узнала у специалистов корреспондент телеканала «Первый Псковский».
Выходя на природу, следует надевать одежду с длинными рукавами, головной убор, а брюки заправлять в носки, порекомендовали специалисты Роспотребнадзора. После прогулки необходимо тщательно осмотреть себя. Если клещ впился в кожу, необходимо достать его, например пинцетом, а после живым доставить в лабораторию.
«Клещей исследовать обязательно надо, потому что мы знаем, что клещи у нас переносят клещевой энцефалит. Это очень тяжёлое заболевание, инвалидизирующее, с тяжёлым периодом реабилитации. И клещевой боррелиоз, который также является инвалидизирующим заболеванием: от него нет прививки. Поэтому нужно обязательно клеща исследовать, чтобы понять, стоит ли сразу начинать лечение или всё-таки можно выдохнуть и жить дальше спокойно», – сказала начальник отдела организации обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора Нина Блажевич.
Специалист также отметила, что вакцинироваться от энцефалита можно и сейчас, но лучше об этом позаботиться заранее.
Ранее сообщалось, что 85 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области.
У КВН в Пскове есть будущее: команда школьников победила на Кубке памяти Александра Иванова
Секретарь общественного совета «Героев земли Псковской» Ирина Иванова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Корпоративная академия Правительства Псковской области проводит собеседования для желающих поступить на госслужбу