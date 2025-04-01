Как обезопасить себя и не стать жертвой клещей

23:20, 01 апреля 2025, ПАИ

Пять случаев присасывания клещей зафиксировали в Псковской области меньше чем за месяц. Укус клеща может обернуться заражением опасными инфекциями и даже летальным исходом. Как обезопасить себя и не стать жертвой кровососущих паразитов, узнала у специалистов корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Выходя на природу, следует надевать одежду с длинными рукавами, головной убор, а брюки заправлять в носки, порекомендовали специалисты Роспотребнадзора. После прогулки необходимо тщательно осмотреть себя. Если клещ впился в кожу, необходимо достать его, например пинцетом, а после живым доставить в лабораторию.

«Клещей исследовать обязательно надо, потому что мы знаем, что клещи у нас переносят клещевой энцефалит. Это очень тяжёлое заболевание, инвалидизирующее, с тяжёлым периодом реабилитации. И клещевой боррелиоз, который также является инвалидизирующим заболеванием: от него нет прививки. Поэтому нужно обязательно клеща исследовать, чтобы понять, стоит ли сразу начинать лечение или всё-таки можно выдохнуть и жить дальше спокойно», – сказала начальник отдела организации обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора Нина Блажевич.

Специалист также отметила, что вакцинироваться от энцефалита можно и сейчас, но лучше об этом позаботиться заранее.

Ранее сообщалось, что 85 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области.