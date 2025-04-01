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Общество

Россияне назвали темы, на которые лучше не шутить

Жители России назвали темы, шутки на которые для них неприемлемы. В первую очередь это юмор вокруг трагических событий – геноцида, эпидемий, катастроф, терактов, смерти, болезни, трагедий близких людей, физических увечий. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также россияне в топ тем, над которыми лучше не шутить, отнесли шутки над внешностью других людей, над религиозными ценностями, бедностью, высмеивание переживаний других людей.

Наиболее лояльно жители России относятся к юмору относительно зависимостей, истории, политики, экономики, ошибки в речи или письме, уровня образования, личной жизни, хобби, чужих имён и фамилий.

ВЦИОМ зафиксировал и рост числа россиян, которые считают, что они обладают хорошим чувством юмора. В 1998 году показатель составлял 24 %, сейчас – 42 %. Такой высокий скачок, по мнению специалистов ВЦИОМ, связан с активным внедрением интернета в жизнь людей и с популяризацией комедийного жанра в медиапространстве.

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