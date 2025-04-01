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Общество

В Псковской области фиксируют множественные ландшафтные пожары

На территории Псковской области фиксируют множественные ландшафтные пожары. Об ответственности за пал травы напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области.

На землях общего пользования в населённых пунктах, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населённых пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

Палы травы влекут за собой гибель животных, угрозу населённым пунктам и привлечение к административной ответственности лиц, уличённых в поджигании травы. За нарушение установленных правил предусматривается наложение на граждан административного штрафа на сумму до 15 тысяч рублей.

Сообщить о горении сухой травы можно по телефонам 101 или 112.

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