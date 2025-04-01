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Время перемен и новых возможностей: чего ждать от апреля

Середина весны – это время перемен и новых возможностей. Об этом – в прогнозе на второй весенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Фото: ПАИ

Энергии середины весны наконец дадут возможность для долгожданных стартов и ускорения всех процессов, которые здорово подтормаживались последние месяцы. Однако придётся подождать до середины апреля или даже до конца месяца. Первые две недели лучше провести за подготовкой к важным начинаниям: ещё раз всё перепроверить, продумать, закончить старые дела – и только потом можно действовать.

Апрель начинается в ауре солнечного затмения и на фоне ещё действующей ретроградности двух планет – Венеры и Меркурия. Они по-прежнему замедляют все важные процессы и не дают делам набрать нужную скорость, как будто вашему кораблю не хватает попутного ветра. Меркурий выходит из ретрофазы 7 апреля, Венера – 13 апреля. Стоит подождать пару дней, пока планеты наберут нужную скорость, и начинать действовать. Особенно это касается Меркурия: он в большей степени, чем Венера, влияет на деловую жизнь. Но если ваша деятельность напрямую связана с темами Венеры – красотой, искусством, дизайном, модой, финансами, то при планировании важных стартов фазу её ретроградности обязательно стоит учитывать.

На первой неделе апреля кратно возрастают риски при совершении сделок, подписании важных договоров, при работе со значимой информацией.

Период с 10 по 15 апреля будет неудачным для серьёзных финансовых операций и крупных покупок. Также если вы хотите поменять существующий статус-кво в ваших любовных отношениях, это неподходящее время, чтобы форсировать события.

Для перезапуска отношений, как личных, так и деловых, лучше подходит самое начало апреля. Тут есть шанс передоговориться, пересмотреть свои позиции и даже в отдельных случаях начать всё с чистого листа.

Во второй половине апреля договариваться в целом станет гораздо сложнее: слишком много планет будет в огненных знаках. При таком раскладе вторую сторону услышать и понять тяжелее, хочется действовать с разгона, а не брать паузу на раздумье. В спорах мы тоже будем вести себя более агрессивно и демонстративно. Зато это хорошее время для творческих проектов.

Во второй половине апреля деловую жизнь может осложнить завершающаяся фаза сложной оппозиции Марс – Плутон. Если вы сталкивались со сложностями или давлением прошлой осенью или в начале этого года, ситуации могут получить своё развитие и продолжение во второй половине апреля – начале мая. От вас может потребоваться серьёзная мобилизация сил и ресурсов, чтобы справиться и разрешить всё в свою пользу.

В мировом масштабе эта оппозиция может принести усиление конфронтации вместо поиска компромисса, силовое давление будет нарастать. Это ситуация из разряда «или я, или меня». Но в итоге кто-то должен победить, и сложные ситуации подойдут к своему завершению и разрешению.

Если для вас актуально, то в первой половине апреля лучше хорошенько продумать стратегию действий и защиты. Особенно хорошо подходит для выработки любых долгосрочных стратегий и планирования период с 3 по 6 апреля. Также если у вас давно не получалось завершить какую-то сложную работу или процесс, в указанных числах можно смело действовать.

Даже если в вашей деловой и личной жизни сейчас нет сложных задач и процессов, первые две недели апреля могут показать, что стоит переосмыслить, где могут быть незавершённые кармические ситуации. Плюс если вы хотите глубже разобраться в себе – это тоже хороший период. Можно получить ответы вблизи полнолуния в Весах 13 апреля. Однако если вы человек, склонный к ревности, подозрительности или такой человек есть в вашем ближайшем окружении, будьте внимательны и аккуратны. В полнолуние есть риски вспышек, которые могут привести к серьёзным конфликтам и выплеску агрессии. Из-за нестабильного эмоционального состояния возрастает также риск аварий и бытового травматизма.

27 апреля новолуние в Тельце заставит нас переосмыслить тему личных ресурсов, а к ним относятся не только деньги, но и полезные связи, таланты, способности, власть. Ситуации вблизи новолуния могут показать, достаточно ли грамотно мы ими распоряжаемся, не взяли ли больше, чем можем освоить, что у нас есть такого, что принадлежит лично нам и что никто не сможет отобрать.

Если вы хотите завершить невыгодные для себя отношения или разорвать контракт, то подходящий для этого период – за день-два до новолуния.

А самый конец месяца –29 и 30 апреля – как раз лучше всего подходит для новых стартов и любых начинаний. Неважно, какого уровня эти начинания, запускаете вы новый бизнес или просто идёте в спортзал, если у вас хватит терпения дождаться конца месяца, поддержка со стороны пространства и обстоятельств будет обеспечена.

Наталья Баранова
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