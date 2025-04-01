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Общество

90-летний юбилей отметила ветеран труда Фаина Чемакина из Красногородского района

90-летний юбилей отметила ветеран труда Фаина Филипповна Чемакина из деревни Блясино Красногородского муниципального округа сегодня, 1 апреля. В гостях у пенсионерки побывала глава муниципалитета Валентина Понизовская.

Фото из телеграм-канала Валентины Понизовской

«Фаина Филипповна – счастливая мама, бабушка и прабабушка. У неё семь внуков и десять правнуков! Уважаемая Фаина Филипповна! От всей души желаю вам побольше радостных и счастливых событий в жизни. Пусть Господь вас оберегает и даёт крепкое здоровье! Эивите в мире, спокойствии долгие лета!» – сказала Валентина Понизовская.

Фаина Чемакина родилась в селе Георгиевка Жарминского района Семипалатинской области в многодетной семье. Два брата отдали свои жизни, защищая Родину. Отец был ранен, но дошёл до Берлина.

Затем семья переехала жить в Киргизию, в город Талас. Здесь Фаина Чемакина много лет работала главным бухгалтером в Госбанке. Встретила будущего супруга Петра, который работал в строительной организации ПМК. С разницей около пяти лет в апреле месяце у них родились три девочки – Антонина, Галина и Ольга.

Когда дочери выросли, Фаина Чемакина вместе с супругом переехали жить в Санкт-Петербург, но климат оказался суровым, и они выбрали Псковскую область – приехали в Красногородский район.

Ранее сообщалось, что вековой юбилей отметила труженица тыла Мария Алексеева из Порховского района.

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