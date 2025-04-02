Спешившему из Африки в Псковскую область аисту Гусару готовят новое гнездо
Спешившему из Африки в Псковскую область аисту Гусару готовят новое гнездо, сообщила орнитолог, руководитель центра помощи аистам «Дом белого аиста» в деревне Низовицы Гдовского района Марина Сиденко.
Прежнее гнездо Гусара в ноябре прошлого года энергетики демонтировали из-за обрыва провода на опоре, а на его месте поставили антиприсадные штыри, поэтому гнездо в этом месте больше не построить.
С момента возвращения из тёплых краёв аист Гусар ночует на столбах недалеко от места, где раньше было его гнездо. Теперь к нему присоединилась ещё и его подруга.
«Сегодня аист Гусар с супругой вдвоём ночевали на своём столбе у сельского магазина в Низовицах, где прежде было их гнездо, а сейчас установлены антиприсадные заградители. Как же трогательно смотрится эта пара», – прокомментировала Марина Сиденко своё видео из Низовиц.
На сегодня намечена установка дополнительного отвлекающего столба с новым гнездом. Всё предварительно подготовлено. Вчера из Пскова привезли столб, в Гдовском РЭС подготовили платформу под гнездо.
«Веточки для гнезда нарезаны, сухая трава тоже приготовлена. Мы все немного волнуемся. Попробуем предложить семье Гусара новое гнездо, безопасное. Позже расскажем, как всё пройдёт и как птицы отнесутся к нашей затее», – пообещала Марина Сиденко.
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