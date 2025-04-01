Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи поборются за медали первенства России по боксу

Псковичи примут участие в первенстве России по боксу среди юношей и девушек 2009–2010 годов рождения. Соревнования пройдут в Суздале с 2 по 12 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

  • Псковичи поборются за медали первенства России по боксу
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Псковичи поборются за медали первенства России по боксу
    Фото: Псковская областная федерация бокса

Псковские спортсмены Герман Михайлов в весе до 80 килограммов и Никита Дроздов в весе свыше 86 килограммов выступят в составе команды Северо-Западного федерального округа.

Сопровождает боксёров тренер Константин Асланов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 апреля 2025

Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали на третьем этапе Кубка Центра развития единоборств в Санкт-Петербурге
01 апреля 2025

Сборная 76-й дивизии ВДВ примет участие во всероссийских соревнованиях по боксу
01 апреля 2025

Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках открыл весенний сезон
31 марта 2025

Серебро на Кубке Республики Беларусь по пауэрлифтингу завоевал житель Псковской области
31 марта 2025

Сезон велоспорта в Псковской области откроется в мае
31 марта 2025

ФК «Луки-Энергия» проведёт встречу с болельщиками 2 апреля
31 марта 2025

Студенты ПсковГУ стали призёрами чемпионата СЗФО по лёгкой атлетике
30 марта 2025

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с «Сатурном» в первой матче нового сезона Второй лиги

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...