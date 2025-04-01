Псковичи поборются за медали первенства России по боксу
Псковичи примут участие в первенстве России по боксу среди юношей и девушек 2009–2010 годов рождения. Соревнования пройдут в Суздале с 2 по 12 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.
Псковские спортсмены Герман Михайлов в весе до 80 килограммов и Никита Дроздов в весе свыше 86 килограммов выступят в составе команды Северо-Западного федерального округа.
Сопровождает боксёров тренер Константин Асланов.
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