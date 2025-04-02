Правдивые страницы истории: преступления обер-лейтенанта Бруно

10:00, 02 апреля 2025, ПАИ

«В годы Великой Отечественной войны, во время оккупации Дновского района немецко-фашистскими войсками, в деревне Гаврово был размещён карательный отряд под командованием обер-лейтенанта Бруно. Из взвода солдат, прибывших в 1942 году, здесь был создан постоянный гарнизон для борьбы с партизанами, действовал он вплоть до освобождения района советскими войсками.



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



По приказу Бруно в Гаврово без всяких обвинений были арестованы и расстреляны четверо местных мужчин. Жестокость оккупантов не ограничилась одной деревней, на машинах в гарнизон свозили жителей из соседних населенных пунктов: здесь казнили двух человек из деревни Быково, а также одного жителя деревни Вилошки, ещё семерых неизвестных, чьё происхождение установить не удалось, расстреляли в Гаврово.

Особой страницей трагедии стало отступление немецких войск в феврале 1944 года. Перед уходом обер-лейтенант Бруно отдал приказ выгнать всех жителей деревни – стариков, женщин, детей – на улицу, запретив брать с собой имущество. Солдаты подожгли дома, в результате чего полностью сгорели 65 жилых строений и 126 хозяйственных построек. Люди остались без крова, еды и теплой одежды, брошенные на произвол судьбы в лютый холод».

Всего в Псковской области за время оккупации 1941–1944 годов сожжено 5 082 деревни. Нацистами уничтожено более 71 000 мирных жителей, угнано на принудительные работы свыше 100 000 человек.

Важность сохранения исторической правды и противодействие фальсификации страниц истории на протяжении уже многих лет остаётся одним из важнейших направлений государственной политики в России и в Псковской области в частности.

В год 80-летия Великой Победы как никогда важно напомнить о реальных фактах Великой Отечественной войны, проверенных и основанных на показаниях очевидцев и документах.

Псковское агентство информации совместно с Государственным архивом Псковской области продолжает проект «Правдивые страницы истории». В рамках проекта будут приводиться конкретные факты, свидетельства о происходившем на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Нашу историю не переписать!

Радиоверсию проекта слушайте в эфире радиостанции «7 НЕБО» по средам в 7:00, 12:00 и 17:00.

#МыПомним #80летПобеды #ПравдивыеСтраницыИстории