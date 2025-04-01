Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Александру Овечкину осталось четыре шайбы до нового снайперского рекорда НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в гостевом матче НХЛ против «Бостона», передаёт корреспондент ПАИ.

Гол на 16-й минуте стал для Овечкина 891-м в регулярных чемпионатах лиги. Он – второй в истории по этому показателю, впереди только Уэйн Гретцки (894). До конца регулярного сезона «Вашингтону» осталось восемь игр.

В матче с «Бостоном», в котором столичные одержали победу со счётом 4:3, Овечкин установил рекорд НХЛ по шайбам в «регулярках» среди игроков старше 30 лет – 416, обойдя Горди Хоу (415). Также он сравнялся с Гретцки по голам в первом периоде (241).

30-й гол в ворота «Бостона» позволил российскому форварду повторить достижение Фила Эспозито – 30 шайб 14 клубам НХЛ. Рекорд у Гретцки (16).

Также Овечкин отдал голевую передачу. В сезоне у него 38 шайб и 27 пасов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 апреля 2025

Псковские кикбоксёры выиграли 24 медали на третьем этапе Кубка Центра развития единоборств в Санкт-Петербурге
01 апреля 2025

Сборная 76-й дивизии ВДВ примет участие во всероссийских соревнованиях по боксу
01 апреля 2025

Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках открыл весенний сезон
31 марта 2025

Серебро на Кубке Республики Беларусь по пауэрлифтингу завоевал житель Псковской области
31 марта 2025

Сезон велоспорта в Псковской области откроется в мае
31 марта 2025

ФК «Луки-Энергия» проведёт встречу с болельщиками 2 апреля
31 марта 2025

Студенты ПсковГУ стали призёрами чемпионата СЗФО по лёгкой атлетике
30 марта 2025

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с «Сатурном» в первой матче нового сезона Второй лиги

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...