Александру Овечкину осталось четыре шайбы до нового снайперского рекорда НХЛ

10:24, 02 апреля 2025, ПАИ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в гостевом матче НХЛ против «Бостона», передаёт корреспондент ПАИ.

Гол на 16-й минуте стал для Овечкина 891-м в регулярных чемпионатах лиги. Он – второй в истории по этому показателю, впереди только Уэйн Гретцки (894). До конца регулярного сезона «Вашингтону» осталось восемь игр.

В матче с «Бостоном», в котором столичные одержали победу со счётом 4:3, Овечкин установил рекорд НХЛ по шайбам в «регулярках» среди игроков старше 30 лет – 416, обойдя Горди Хоу (415). Также он сравнялся с Гретцки по голам в первом периоде (241).

30-й гол в ворота «Бостона» позволил российскому форварду повторить достижение Фила Эспозито – 30 шайб 14 клубам НХЛ. Рекорд у Гретцки (16).

Также Овечкин отдал голевую передачу. В сезоне у него 38 шайб и 27 пасов.

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