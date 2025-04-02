Порховские спортсмены выиграли четыре золота на чемпионате и первенстве СЗФО по киокусинкай

10:46, 02 апреля 2025, ПАИ

Порховские спортсмены выиграли четыре золотые медали на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по киокусинкай, которые прошли в Ленинградской области 30 марта. Об этом сообщается в группе «Shisoku – karate. Псковская область».



Фото: группа «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»









Победителями соревнований стали Степан Рачковский, Дарья Бабичева, Варвара Сафонова, Денис Петров.

Тренирует спортсменов Константин Бабичев.

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