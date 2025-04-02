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Спорт

Порховские спортсмены выиграли четыре золота на чемпионате и первенстве СЗФО по киокусинкай

Порховские спортсмены выиграли четыре золотые медали на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по киокусинкай, которые прошли в Ленинградской области 30 марта. Об этом сообщается в группе «Shisoku – karate. Псковская область».

  • Порховские спортсмены выиграли четыре золота на чемпионате и первенстве СЗФО по киокусинкай
    Фото: группа «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Порховские спортсмены выиграли четыре золота на чемпионате и первенстве СЗФО по киокусинкай
    Фото: группа «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Порховские спортсмены выиграли четыре золота на чемпионате и первенстве СЗФО по киокусинкай
    Фото: группа «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Порховские спортсмены выиграли четыре золота на чемпионате и первенстве СЗФО по киокусинкай
    Фото: группа «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Порховские спортсмены выиграли четыре золота на чемпионате и первенстве СЗФО по киокусинкай
    Фото: группа «Shisoku – karate. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Победителями соревнований стали Степан Рачковский, Дарья Бабичева, Варвара Сафонова, Денис Петров.

Тренирует спортсменов Константин Бабичев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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