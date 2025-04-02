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Происшествия

Двое псковичей украли продукты из гипермаркета

Двух псковичей задержали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое псковичей украли продукты из гипермаркета. Фото: ПАИ

1 апреля около 18:00 росгвардейцы получили сигнал о том, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка.

На месте происшествия сотрудники ведомства задержали двух 19-летних псковичей, которые пронесли через кассу продукты, не заплатив за них.

По факту хищения проводится проверка.

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