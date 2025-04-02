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Происшествия

Самосвал и трактор столкнулись в Великолукском районе

Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Оба водителя пострадали. Тракториста госпитализировали в медучреждение. Водитель грузовика от помощи медработников отказался.

На месте работают спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

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