Самосвал и трактор столкнулись в Великолукском районе
Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Оба водителя пострадали. Тракториста госпитализировали в медучреждение. Водитель грузовика от помощи медработников отказался.
На месте работают спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
Опасная «Росинка»: 81-летней невельчанке за незаконный сбыт самогона на полгода ограничили свободу
Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с падением подростка в шахту заброшенного здания в Великих Луках