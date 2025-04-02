Самосвал и трактор столкнулись в Великолукском районе

16:40, 02 апреля 2025, ПАИ

Самосвал и трактор столкнулись у деревни Переслегино в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Оба водителя пострадали. Тракториста госпитализировали в медучреждение. Водитель грузовика от помощи медработников отказался.

На месте работают спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.