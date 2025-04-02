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Происшествия

Водитель «Фольксвагена» сбил ребёнка с бабушкой на пешеходном переходе в Опочке

Водитель «Фольксвагена» сбил пешеходов у дома № 24/27 на улице Коммунальной в Опочке, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП в Опочке. Фото здесь и далее: ПАИ

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Пассата» 1961 года выпуска не уступил дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда травмы получили несовершеннолетняя девочка 2019 года рождения и её бабушка 1949 года рождения. Обе были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте работали сотрудники ГАИ, скорая помощь и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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