Водитель «Фольксвагена» сбил ребёнка с бабушкой на пешеходном переходе в Опочке
Водитель «Фольксвагена» сбил пешеходов у дома № 24/27 на улице Коммунальной в Опочке, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Пассата» 1961 года выпуска не уступил дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда травмы получили несовершеннолетняя девочка 2019 года рождения и её бабушка 1949 года рождения. Обе были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
На месте работали сотрудники ГАИ, скорая помощь и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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