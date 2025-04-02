Водитель «Фольксвагена» сбил ребёнка с бабушкой на пешеходном переходе в Опочке

20:25, 02 апреля 2025, ПАИ

Водитель «Фольксвагена» сбил пешеходов у дома № 24/27 на улице Коммунальной в Опочке, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Пассата» 1961 года выпуска не уступил дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда травмы получили несовершеннолетняя девочка 2019 года рождения и её бабушка 1949 года рождения. Обе были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте работали сотрудники ГАИ, скорая помощь и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.