Автомобиль сгорел в Невеле из-за резгерметизации газового оборудования

22:09, 02 апреля 2025, ПАИ

В переулке Ясной Поляны в Невеле у дома № 4 произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2105. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, возгорание произошло из-за резгерметизации газового оборудования.

Прибывшие пожарные ликвидировали пожар, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.