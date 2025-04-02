Автомобиль сгорел в Невеле из-за резгерметизации газового оборудования
В переулке Ясной Поляны в Невеле у дома № 4 произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2105. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, возгорание произошло из-за резгерметизации газового оборудования.
Прибывшие пожарные ликвидировали пожар, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.
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