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Происшествия

Автомобиль сгорел в Невеле из-за резгерметизации газового оборудования

В переулке Ясной Поляны в Невеле у дома № 4 произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2105. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

По предварительным данным, возгорание произошло из-за резгерметизации газового оборудования.

Прибывшие пожарные ликвидировали пожар, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

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