В Великих Луках пропал мужчина, страдающий провалами в памяти

22:45, 02 апреля 2025, ПАИ

В Великих Луках пропал 67-летний мужчина, страдающий сахарным диабетом и провалами в памяти, сообщает поисковый отряд «След».

Мужчина ушёл днем от дома по улице Щорса и не вернулся.

Был одет в синюю спортивную кофту, синие спортивные штаны, на голове – кепка «как у Жириновского», на ногах – летние тёмные кроссовки. Мужчина ходит с палочкой.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в ОМВД по городу Великие Луки: телефон дежурной части 8(81153) 5-27-94 или 112, либо по телефону 8(911)369-61-44, либо по телефону великолукского поискового отряда «След» +7(911)376-76-76.