Опасная «Росинка»: 81-летней невельчанке за незаконный сбыт самогона на полгода ограничили свободу

17:45, 02 апреля 2025, ПАИ

Жительнице Невеля на полгода ограничили свободу за незаконную покупку и перепродажу опасного для жизни самогона, сообщили ПАИ в районном суде.

Установлено, что ранее судимая за совершение аналогичного преступления женщина купила литр спиртосодержащей жидкости у неизвестного гражданина на рынке в Невеле. Половину она выпила сама, а вторую в сентябре 2024 года продала за 150 рублей знакомому мужчине.

По заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов проданная спиртосодержащая жидкость представляет опасность для здоровья и жизни потребителей при её употреблении. Такие пищевые продукты признаются опасными, утилизируются или уничтожаются.

Женщина признала вину, согласилась с предъявленным обвинением.

Невельский районный суд признал её виновной по части 1 статьи 238 УК РФ. Ей назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Кроме того, бутылку с этикеткой «Росинка» со спиртосодержащей жидкостью уничтожат.

Приговор вступил в законную силу.