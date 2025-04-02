Выставка игрушек из киндер-сюрпризов действует в Пскове

10:56, 02 апреля 2025, ПАИ

Выставка игрушек из киндер-сюрпризов действует в Пскове, сообщает Туристский информационный центр Псковской области.

Здесь есть персонажи из книг, фильмов и мультфильмов. «Эта экспозиция – настоящий праздник для всех возрастов! Ведь кто из нас не мечтал собрать всю коллекцию? Теперь у вас есть шанс увидеть их всех вместе и даже сделать несколько классных фото на память», – отметили в ТИЦ.

Выставка открыта в детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов, 11. Попасть сюда можно до 26 апреля.