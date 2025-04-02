Выставка игрушек из киндер-сюрпризов действует в Пскове
Выставка игрушек из киндер-сюрпризов действует в Пскове, сообщает Туристский информационный центр Псковской области.
Здесь есть персонажи из книг, фильмов и мультфильмов. «Эта экспозиция – настоящий праздник для всех возрастов! Ведь кто из нас не мечтал собрать всю коллекцию? Теперь у вас есть шанс увидеть их всех вместе и даже сделать несколько классных фото на память», – отметили в ТИЦ.
Выставка открыта в детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов, 11. Попасть сюда можно до 26 апреля.
Первый мастер-класс «Ребёнок – поэт» для детей с ОВЗ прошёл в псковском детском саду «Чебурашка»