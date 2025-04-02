7 апреля в Пскове начнётся новый поток ежемесячного курса подготовки к родам

12:15, 02 апреля 2025, ПАИ

7 апреля в Псковском клиническом перинатальном центре начнётся новый поток бесплатного ежемесячного курса подготовки к родам – «Школа материнства». Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Количество мест ограничено, приоритетная запись доступна для женщин, которые должны родить в апреле – начале мая.

Расписание занятий:

7 апреля в 14:00 – праздничная встреча в честь Всероссийского дня беременных с участием главного врача Марии Грищук и представителей Псковской епархии. Лекция на тему «Психологическое состояние женщины во время беременности» от психолога Эммы Абдулаевой. Экскурсия по родильному отделению.

8 апреля в 14:00 – «Грудное вскармливание» – детская медицинская сестра Екатерина Иванова.

9 апреля в 16:00 – «Роды» – врач – акушер-гинеколог Наталья Петрова.

10 апреля в 14:00 – «Психологическая подготовка к родам» – психолог Эмма Абдулаева.

11 апреля в 14:30 – «Послеродовой период» – врач – акушер-гинеколог Елена Ковалёва.

14 апреля в 14:00 – «Стресс, способы профилактики. Предотвращение послеродовой депрессии, и если она возникла, что с этим делать» – Виктория Сымитка. В 15:00 – «Виды анестезии в акушерской практике: эндотрахеальный, спинальный наркоз и эпидуральная анестезия» – врач – анестезиолог-реаниматолог Сергей Бобров.

15 апреля в 12:00-13:00 – «Восстановление после родов через физическую нагрузку», в 13:20-14:40 – практическое занятие «Йога для беременных» – инструктор перинатальной йоги Мария Табунщикова.

16 апреля в 15:30 – «Транзиторные состояния в период новорожденности» – врач-неонатолог Кристина Покровская.

17 апреля в 15:00 – «Семейно-ориентированные роды» (на лекцию нужно прийти с партнером) – врач – акушер-гинеколог Сергей Ремизов.

18 апреля в 14:00 – «Меры социальной поддержки» – социальный работник Алла Журавлёва; в 14:40 – «Сервисные роды» – начальник коммерческого отдела Дарина Козлова.