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Спорт

Реку с крокодилами в Австралии решили не использовать для Олимпийских игр

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) объявила реку Фицрой в штате Квинсленд (Австралия), где обитают крокодилы, непригодной для проведения соревнований на Олимпийских играх 2032 года, пишет ТАСС.

Власти штата предлагали использовать реку Фицрой для гребных соревнований на Олимпийских и Паралимпийских играх.

В World Rowing отметили, что река подходит для тренировок, но не прошла технического обоснования, подтверждающего её пригодность для национальных или международных соревнований. В организации подчеркнули, что, несмотря на слухи, там не проводились взрослые национальные чемпионаты или чемпионаты Австралии по академической гребле.

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