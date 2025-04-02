Реку с крокодилами в Австралии решили не использовать для Олимпийских игр

12:31, 02 апреля 2025, ПАИ

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) объявила реку Фицрой в штате Квинсленд (Австралия), где обитают крокодилы, непригодной для проведения соревнований на Олимпийских играх 2032 года, пишет ТАСС.

Власти штата предлагали использовать реку Фицрой для гребных соревнований на Олимпийских и Паралимпийских играх.

В World Rowing отметили, что река подходит для тренировок, но не прошла технического обоснования, подтверждающего её пригодность для национальных или международных соревнований. В организации подчеркнули, что, несмотря на слухи, там не проводились взрослые национальные чемпионаты или чемпионаты Австралии по академической гребле.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».