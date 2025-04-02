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Общество

Первый мастер-класс «Ребёнок – поэт» для детей с ОВЗ прошёл в псковском детском саду «Чебурашка»

Бесплатные мастер-классы для детей с шести до девяти лет с ограниченными возможностями здоровья стартовали в псковском детском саду «Чебурашка», сообщили ПАИ в дошкольном учреждении.

Фото здесь и далее предоставили в детском саду «Чебурашка»

«Дети вместе с родителями учились подбирать похожие по звучанию слова и составлять рифму. Получившееся стихотворение каждый ребёнок с помощью взрослого оформил по своему желанию с использованием цветной бумаги, картинок, цветных карандашей, клея и ножниц», – рассказала учитель-логопед этого детсада Ляйсан Игнатьева.

Запланировано порядка 20 подобных мероприятий, которые пройдут в течение года на базе этого дошкольного учреждения, а также 25-й школы Пскова. Участниками станут в том числе ученики с нарушениями речи Тямшанской гимназии, уточнила она.

Добавим, в декабре 2024 года проект Ляйсан Игнатьевой «Ребёнок – поэт» стал победителем конкурсного отбора социальных проектов молодых семей с детьми, реализуемых в Псковской области, в номинации «Событийное мероприятие». Конкурс проводил комитет по молодёжной политике Псковской области.

На средства гранта, а это 300 тысяч рублей, приобрели мультимедийный проектор, экран для проектора, расходный материал, ноутбук.

Помогать реализовывать проект Ляйсан Игнатьевой будут также другие педагоги этого дошкольного учреждения.

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