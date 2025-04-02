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Псковский футболист стал игроком академии «Краснодара»

14-летний псковский футболист, воспитанник спортшколы «Стрела» Дмитрий Поздняков стал игроком академии клуба «Краснодар». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Сергей Коркунов.

Дмитрий Поздняков на фото слева. Фото: спортшкола «Стрела»

Сначала Дмитрий Поздняков был на просмотре у петербургской академии «Зенит», отметил псковский специалист. Однако с петербургской командой у псковича не сложилось, и он отправился на просмотр в «Краснодар». «Предложили съездить на неделю. Там он занимался с ребятами в академии. Понравился тренеру и хорошо себя зарекомендовал. Человек это заслужил своим трудом, отношением и прочим», – отметил Сергей Коркунов.

«Парень довольно-таки талантливый. Практически на всех турнирах он лучший бомбардир», – добавил псковский тренер. Отметим, что академия клуба «Краснодар» считается одной из самых передовых в России. Вратарь сборной России и ПСЖ Матвей Сафонов также является воспитанником этого клуба.

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