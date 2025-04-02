Через два часа Двор Постникова в Пскове закроют для экскурсантов

13:07, 02 апреля 2025, ПАИ

2 апреля с 15:00 Двор Постникова будет недоступен для посещения по техническим причинам, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учитывать данную информацию при планировании визита в музей», - добавили в пресс-службе.

Завтра, 3 апреля, Двор Постникова будет работать в штатном режиме с 11:00 до 18:00 (касса открыта до 17:30).

