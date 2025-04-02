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Общество

Через два часа Двор Постникова в Пскове закроют для экскурсантов

2 апреля с 15:00 Двор Постникова будет недоступен для посещения по техническим причинам, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учитывать данную информацию при планировании визита в музей», - добавили в пресс-службе.

Завтра, 3 апреля, Двор Постникова будет работать в штатном режиме с 11:00 до 18:00 (касса открыта до 17:30).

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