Генпрокуратура предлагает ограничить выдачу банковских карт

14:01, 02 апреля 2025, ПАИ

Генпрокуратура России направила в Совбез РФ предложения по установлению лимитов на выдачу банковских карт и нормативному урегулированию деятельности риелторов. Об этом пишет ТАСС.

Инициативу выдвинул генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Предложение связано с ростом виртуального мошенничества, которое составляет 40 % от всех зарегистрированных преступлений. Изменения коснутся и риелторов. По мнению Генпрокуратуры РФ, мошенники используют их для быстрой продажи квартир, принадлежащих потерпевшим.

К лицам («дропперам»), предоставляющим свои счета для перечисления денег потерпевшими, предъявлено 9,5 тысячи исков на общую сумму 1,7 миллиарда рублей.

По инициативе Генпрокуратуры РФ уже выработаны комплексные механизмы противодействия цифровой преступности, включая внедрение операторами связи антифрод-систем, борьбу с подменными номерами и серыми SIM-картами, а также обязательную регистрацию карт в государственных информационных системах.