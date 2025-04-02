Двух кошек из Финляндии не пропустили через госграницу в Псковской области

15:50, 02 апреля 2025, ПАИ

Двух кошек не пропустили через госграницу в МАПП «Шумилкино» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Питомцы ехали с владельцем из Финляндии в Санкт-Петербург.

В ходе документального контроля сотрудник Россельхознадзора установил, что в ветеринарных паспортах кошек отсутствуют отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой.

Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запретили, составили акт о возврате животных, уточнили в пресс-службе.