В День единения народов России и Белоруссии в Витебске Собрание представил Армен Мнацаканян

14:51, 02 апреля 2025, ПАИ

Вице-спикер Армен Мнацаканян, представляющий Псковское областное Собрания депутатов, по приглашению Витебского областного Совета депутатов участвует в праздничных мероприятиях в честь Дня единения народов России и Белоруссии. Праздник двух братских народов, символизирующий глубокие исторические, культурные и экономические связи между двумя странами, ежегодно отмечается 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов









Программа дружеского визита началась в Витебском государственном университете, где состоялась передача монет СССР для переплавки на памятник. Монумент планируют установить в Москве на Поклонной горе в честь 80-летия Победы. Скульптура в виде солдатского письма-треугольника станет третьей по счёту в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Первый народный памятник установлен в Минске в 2022 году, второй – в Брестской крепости в 2024 году.

Далее Армен Мнацаканян посетил мемориальное кладбище воинов-освободителей и возложил к памятному монументу цветы от депутатского корпуса и всех жителей Псковской области. Вопросы экономического сотрудничества регионов двух стран обсуждались в ходе посещения свободной экономической зоны «Витебск» и знакомства с деятельностью резидентов СЭЗ. Финальным мероприятием Дня единения народов России и Белоруссии станет праздничный концерт.

«Россияне и белорусы – два братских народа, которые живут бок о бок в дружбе и согласии. Мы не играем в какие-то политические игры, а искренне дружим и следуем единым ценностям. Мы чтим нашу общую историю, храним память о наших предках, строим совместные планы на будущее. У наших стран огромные перспективы сотрудничества во всех сферах – промышленности, сельском хозяйстве, образовании, науке, культуре, а с учётом приграничного положения Псковской области и добрососедских отношений у нашего региона в этом плане множество возможностей», – поделился впечатлениями в ходе визита в Витебск Армен Мнацаканян.