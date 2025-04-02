Эксперт предложил систему почётных званий за рождение детей
Эксперт Московского экономического форума, руководитель общественного проекта «Демографическая платформа. РФ», президент АНО «За жизнь» Сергей Чесноков предложил систему почётных званий за рождение детей.
На сессии «Семья — фундамент экономики, культуры и общественного устройства» он рассказал о своём видении связи социальной политики и демографии — например назвал технологии одним из тормозящих факторов роста населения, ведь из-за необходимости «дать ребёнку образование, растёт срок его иждивения».
По мнению Чеснокова, существующие меры поддержки многодетных семей недостаточны: за рождение 10 детей родители получают звание «героев нации», однако никаких «промежуточных» званий не предусмотрено. Чесноков предложил следующую систему званий: вступление в брак — «Надежда нации»; рождение первого ребёнка — «Здоровье нации»; второго — «Опора нации»; третьего — «Стабильность нации»; четвёртого — «Сила нации»; пятого — «Богатство нации».
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