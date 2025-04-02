Эксперт предложил систему почётных званий за рождение детей

17:00, 02 апреля 2025, ПАИ

Эксперт Московского экономического форума, руководитель общественного проекта «Демографическая платформа. РФ», президент АНО «За жизнь» Сергей Чесноков предложил систему почётных званий за рождение детей.

На сессии «Семья — фундамент экономики, культуры и общественного устройства» он рассказал о своём видении связи социальной политики и демографии — например назвал технологии одним из тормозящих факторов роста населения, ведь из-за необходимости «дать ребёнку образование, растёт срок его иждивения».

По мнению Чеснокова, существующие меры поддержки многодетных семей недостаточны: за рождение 10 детей родители получают звание «героев нации», однако никаких «промежуточных» званий не предусмотрено. Чесноков предложил следующую систему званий: вступление в брак — «Надежда нации»; рождение первого ребёнка — «Здоровье нации»; второго — «Опора нации»; третьего — «Стабильность нации»; четвёртого — «Сила нации»; пятого — «Богатство нации».