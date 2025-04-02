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Общество

Телемост ко Дню единения народов России и Белоруссии прошёл в Доме молодёжи

Телемост ко Дню единения народов Белоруссии и России прошел в Доме молодёжи в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

В мероприятии приняли участие представители комитета по молодёжной политике Псковской области и АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив», регионального Международного клуба дружбы и штаба регионального волонтёрского корпуса 80-летия Победы, а также руководитель студенческих отрядов Псковской области.

Со стороны Белоруссии в режиме онлайн присутствовали специалисты Витебского областного комитета Белорусского республиканского союза молодёжи.

С приветственным словом к участникам обратился врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев: «Поздравляем вас с праздником. Наши народы всегда были связаны узами дружбы и взаимопонимания, и День единения народов России и Белоруссии – это символ нашего общего будущего, основанного на уважении и сотрудничестве».

В рамках встречи участники обсудили дальнейшие совместные планы реализации мероприятий, в том числе приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ближайшими из них станут международная онлайн-акция «Песни Победы» и автопробег «Непокорённые», в ходе которого ребята из России и Белоруссии проедут по городам-героям и городам воинской славы.

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Телемост ко Дню единения народов России и Белоруссии прошёл в Доме молодёжи

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