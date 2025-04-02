Чемпионат СЗФО по футболу поменял формат проведения

17:47, 02 апреля 2025, ПАИ

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд поменял формат проведения. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В новом формате чемпионат поделят на два этапа. В первом команды сыграют между собой по два матча. Четвёртка сильнейших выйдет во второй этап, сохранив очки, которые они набрали в матчах друг против друга. Затем лидеры проведут ещё один мини-турнир, где и определится чемпион СЗФО.

Старт соревнований запланирован на вторую половину мая. Участники также выступят в Кубке Северо-Запада, стартующем с четвертьфиналов. На всех стадиях, кроме финала, соперники проведут друг с другом две игры.

На данный момент среди участников – мурманский «Север», спортшкола «Ленинградец», петербургское «Тосно», ФК «Псков», «ГУОР-Карелия» и «Химик» из Коряжмы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».