Новосокольники стали площадкой областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»

19:35, 02 апреля 2025, ПАИ

Новосокольники стали площадкой проведения межмуниципального этапа областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2024/2025 учебного года. Мероприятие прошло сегодня, 2 апреля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие семь команд победителей муниципального этапа из Великолукского района, Куньи, Бежаниц, Локни, Невеля, Пустошки и Новосокольников. Команды состязались в спортивном многоборье. Участников соревнований приветствовали от администрации района Татьяна Лисица и Константин Лесиков, от Центра спортивной подготовки Псковской области – Наталья Миронова, начальник управления образования района Ольга Ефимова.

«Наши юные спортсмены вошли в четвёрку лидеров! Теперь они поборются за поездку на всероссийский этап в финале областных соревнований, который пройдёт в Пушкинских Горах 14–15 мая 2025 года», – добавили в администрации.