Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Новосокольники стали площадкой областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»

Новосокольники стали площадкой проведения межмуниципального этапа областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2024/2025 учебного года. Мероприятие прошло сегодня, 2 апреля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Фото: администрация Новосокольнического района

В соревнованиях приняли участие семь команд победителей муниципального этапа из Великолукского района, Куньи, Бежаниц, Локни, Невеля, Пустошки и Новосокольников. Команды состязались в спортивном многоборье. Участников соревнований приветствовали от администрации района Татьяна Лисица и Константин Лесиков, от Центра спортивной подготовки Псковской области – Наталья Миронова, начальник управления образования района Ольга Ефимова.

«Наши юные спортсмены вошли в четвёрку лидеров! Теперь они поборются за поездку на всероссийский этап в финале областных соревнований, который пройдёт в Пушкинских Горах 14–15 мая 2025 года», – добавили в администрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 апреля 2025

Новосокольники стали площадкой областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
02 апреля 2025

15-летней российской шахматистке присвоили звание гроссмейстера
02 апреля 2025

Чемпионат СЗФО по футболу поменял формат проведения
02 апреля 2025

«Последний император» Емельяненко стал кандидатом наук
02 апреля 2025

Псковский футболист стал игроком академии «Краснодара»
02 апреля 2025

Реку с крокодилами в Австралии решили не использовать для Олимпийских игр
02 апреля 2025

Великолучане стали победителями областной спартакиады учащихся по самбо
02 апреля 2025

Подведены итоги футбольных соревнований «Псковская весна» ещё в двух возрастах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...