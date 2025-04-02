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Михаил Ведерников в День единения народов России и Белоруссии: Наши народы объединяют общие цели

С Днём единения народов России и Белоруссии граждан братских государств поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников поздравил граждан братских государств с Днём единения народов России и Белоруссии. Фото здесь и далее из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Этот праздник стал по-настоящему народным. Его отмечают взрослые и дети, представители разных профессий и сфер деятельности – люди, объединённые общей культурой, историей, традициями и целями», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

Для Псковской области регионы Белоруссии всегда были и остаются надёжными партнёрами в сельском хозяйстве, промышленности, торговле, науке, образовании, патриотическом воспитании, подчеркнул губернатор.

«Мы не только продолжаем сложившиеся традиции, но и успешно реализуем новые проекты и идеи», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что белорусским друзьям, коллегам и партнёрам на Псковской земле всегда рады.

Отметим, что в честь Дня единения народов России и Белоруссии в Псковской области на этой неделе планируют провести около 50 мероприятий: концертные и интерактивные программы, викторины, кинопоказы, беседы, книжные выставки, информационные часы.

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