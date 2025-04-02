Мобильное бомбоубежище и систему жизнеобеспечения представят на выставке промышленности Псковской области

21:48, 02 апреля 2025, ПАИ

Автономную систему жизнеобеспечения «Влегор», а также мобильные бомбоубежища и укрытия «КУБ-М» представят на выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России , которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказал заместитель генерального директора завода «Элтехмаш» Антон Бутаков в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: предоставил заместитель генерального директора завода «ЭЛТЕХМАШ» Антон Бутаков



Фото: предоставил заместитель генерального директора завода «ЭЛТЕХМАШ» Антон Бутаков



«Данные производственные линейки могут применяться не только в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», – подчеркнул собеседник ПАИ. Так, устройства жизнеобеспечения «Влегор» используются для обогрева временных и капитальных сооружений, отопления теплиц и промышленных зданий, а «КУБ-М» – на опасных производствах, где есть риск вредных выбросов или возгораний, добавил он.

Предприятие активно участвует в отраслевых выставках: «В феврале мы представили наше устройство жизнеобеспечения «Влегор» первому заместителю председателя Правительства РФ Денису Мантурову и главе МЧС России Александру Куренкову», – поделился результатами работы Антон Бутаков.

Отметим, что завод поставляет оборудование и оказывает сервисные услуги Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и Министерству обороны России.

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Добавим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация нацпроектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».