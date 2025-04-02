Раздражающие слизистую желудка продукты назвала диетолог
Пища с большим количеством клетчатки может оказывать раздражающее воздействие на желудок. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью «Радио 1» рассказала, какие ещё продукты могут раздражать слизистую желудка.
При наличии проблем с желудочно-кишечным трактом необходимо тщательно подходить к выбору продуктов питания, отметила специалист.
«Когда такая еда проходит по повреждённой слизистой, ситуация усугубляется. Также может возникнуть химическое воздействие, например, если лук или чеснок полить кислотой. В этом случае вы почувствуете боль, которую испытывает желудок», – пояснила Елена Соломатина.
По её словам, на повреждённую слизистую также может влиять температура пищи. Холодные продукты могут вызвать спазм. Лучше выбирать пищу, которая не слишком острая, не очень солёная, измельчённая и не содержит грубых пищевых волокон.
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