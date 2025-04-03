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Общество

Кирилл Катаник наступил по народному календарю

Память епископа Кирилла Катанского, который жил на Сицилии в I–II веках, чествует православная церковь сегодня, 3 апреля, пишет calend.ru.

На Руси имя епископа переосмыслили – считали, что день Катаника – это последняя возможность прокатиться на санках.

В этот день сани чистили и убирали до следующей зимы. У детей больше не было возможности прокатиться на санях, зато они могли сыграть в «кувшинчик» – играющий брал мяч и бил его о землю со словами: «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!». Тот, чьё имя называл ведущий, должен был поймать мячик.

В этот день можно было сменить валенки на берестяные лапти, но эта обувь плохо защищала от сырости и холода, поэтому к крестьянским избам приходили лихорадки-лихоманки. Защищались от них с помощью угля и печной золы. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Считалось, что это поможет от болезни.

Кроме того, считалось, что на Кирилла Катанского нельзя смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду. Это предвещало несчастье.

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