За ночь над регионами России сбили 23 украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Шесть дронов сбили над Брянской областью, по пять – над Курской и Орловской областями, четыре – над Калужской областью, два – над Белгородской областью, ещё один БПЛА уничтожили над Смоленской областью.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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