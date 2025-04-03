За ночь над регионами России сбили 23 украинских беспилотника

07:35, 03 апреля 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Шесть дронов сбили над Брянской областью, по пять – над Курской и Орловской областями, четыре – над Калужской областью, два – над Белгородской областью, ещё один БПЛА уничтожили над Смоленской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.