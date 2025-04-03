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Политика

Борис Елкин улучшил позиции в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО

Глава Пскова Борис Елкин поднялся на две строчки в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО и занял четвёртое место по итогам марта. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Лидером медиарейтинга в марте стал глава Мурманска Юрий Сердечкин, второе место занял мэр Вологды Андрей Накрошаев, тройку лидеров замкнула глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 104 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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