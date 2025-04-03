Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Гастровыставка проходит на выставке промышленности в Пскове

Гастровыставка проходит на выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» в Пскове сегодня, 3 апреля, сообщает корреспондент ПАИ.

Выставка промышленности Псковской области и Гастровыставка работают в «Простории» 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00. Вход свободный.

Отметим, гости мероприятия выездной стажировки «Федеральная практика» могут бесплатно получить свежий каталог предприятий региона, куда вошли почти 150 производителей.

Участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 апреля 2025

Гастровыставка проходит на выставке промышленности в Пскове
03 апреля 2025

Выставка промышленности Псковской области откроется сегодня
02 апреля 2025

Первый взнос по ипотеке в России достиг трети стоимости жилья
02 апреля 2025

Мобильное бомбоубежище и систему жизнеобеспечения представят на выставке промышленности Псковской области
02 апреля 2025

Шахту лифта, которую можно подержать в руках, представят на выставке промышленности Псковской области
02 апреля 2025

Образцы изделий с разной техникой сварки представят на выставке промышленности в Пскове
02 апреля 2025

Проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов России – генпрокурор
02 апреля 2025

Минфин сообщил о притоке в Россию «ковбойских денег» от иностранцев

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...