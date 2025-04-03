Гастровыставка проходит на выставке промышленности в Пскове

09:38, 03 апреля 2025, ПАИ

Гастровыставка проходит на выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика» в Пскове сегодня, 3 апреля, сообщает корреспондент ПАИ.

Выставка промышленности Псковской области и Гастровыставка работают в «Простории» 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00. Вход свободный.

Отметим, гости мероприятия выездной стажировки «Федеральная практика» могут бесплатно получить свежий каталог предприятий региона, куда вошли почти 150 производителей.

Участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».