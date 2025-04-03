Нинель Салагаева: Выездная стажировка Минпромторга имеет важное практическое значение на старте нацпроектов

09:59, 03 апреля 2025, ПАИ

Выездная стажировка Минпромторга России «Федеральная практика» имеет важное практическое значение на старте нацпроектов. Об этом заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на открытии выставки промышленности в Пскове сегодня, 3 апреля.

«Федеральная практика» имеет важное практическое значение перед стартом нацпроектов. Важно провести ее именно на старте, чтобы пообщаться, обсудить с коллегами из других регионов проблемы, задачи, поделиться опытом, пообщаться лично, а также задать все интересующие вопросы», - подчеркнула она.

Участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».