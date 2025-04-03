Нинель Салагаева: Выездная стажировка Минпромторга имеет важное практическое значение на старте нацпроектов
Выездная стажировка Минпромторга России «Федеральная практика» имеет важное практическое значение на старте нацпроектов. Об этом заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на открытии выставки промышленности в Пскове сегодня, 3 апреля.
«Федеральная практика» имеет важное практическое значение перед стартом нацпроектов. Важно провести ее именно на старте, чтобы пообщаться, обсудить с коллегами из других регионов проблемы, задачи, поделиться опытом, пообщаться лично, а также задать все интересующие вопросы», - подчеркнула она.
Участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».
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Нинель Салагаева: Выездная стажировка Минпромторга имеет важное практическое значение на старте нацпроектов