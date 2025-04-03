Дмитрий Королёв: Выездная стажировка в Пскове даст стимул промышленным предприятиям развиваться с помощью мер поддержки Минпромторга

10:30, 03 апреля 2025, ПАИ

Выездная стажировка по программе «Федеральная практика», которая проходит в Пскове, даст стимул промышленным предприятиям развиваться с помощью мер поддержки Минпромторга, заявил заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королёв на открытии выставки промышленности в Пскове сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Федеральная практика» проводится Минпромторгом уже много лет. Это, пожалуй, единственное в своём роде мероприятие, которое проводит ведомство. Здесь собираются региональные органы власти, профильные структуры, представлены все департаменты Минпромторга», – отметил он.

На стажировке участникам доносят информацию о состоянии отрасли, всех существующих и предоставляемых мерах поддержки. «Бизнесу это важно знать, потому что самостоятельно изучить всё сложно. Надеемся, что очередная стажировка вновь даст стимул промышленным предприятиям развиваться, пользуясь мерами поддержки Минпромторга», – заключил Дмитрий Королёв.

Участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.