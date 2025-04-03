Михаил Лабудин: Псковская область – опорный регион на Северо-Западе по развитию промышленности

10:42, 03 апреля 2025, ПАИ

Псковская область является опорным регионом в Северо-Западном федеральном округе по развитию пищевой и электротехнической промышленности, заявил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин на открытии выставки промышленности в Пскове сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Выездная стажировка Минпромторга – это по-настоящему уникальное мероприятие, которое объединяет и бизнес, и власть. Для нашей ассоциации Псковская область особенно значима. Здесь работают и электротехкластер, и управляющая компания «Агрополиса». Эти структуры содействуют развитию бизнеса в регионе», – отметил он.

Псковская область в Северо-Западном федеральном округе – опорный регион, у которого большой потенциал в развитии пищевой и электротехнической промышленности. «Важно, чтобы сегодня бизнес услышал о существующих мерах поддержки и воспользовался ими в соответствии со стратегией развития региона», – подчеркнул Михаил Лабудин.

Выездная стажировка Минпромторга проходит с 2016 года на территории федеральных округов. Уникальный практический формат мероприятия даёт возможность познакомиться с существующими мерами поддержки, послушать федеральных спикеров, а также применить услышанное на практике, заключил он.

Участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.