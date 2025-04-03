Чемпионат СЗФО по теннису проходит в Псковской области

11:45, 03 апреля 2025, ПАИ

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по теннису проходит в Писковичах на кортах академии. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации тенниса Псковской области Олег Киселёв.



Фото: Академия тенниса Пскова



Фото: Академия тенниса Пскова



Фото: Академия тенниса Пскова





В женском одиночном турнире участвуют 24 спортсменки, в мужском – 30 теннисистов. Также 16 пар выступают в миксте.

Среди псковичей за победу ещё борется Елизавета Заяц, которая выступает в паре с пятым сеянным мужских соревнований Константином Герлахом из Санкт-Петербурга. Этот тандем уже дошёл до полуфинала соревнований, выиграв два матча – каждый в двух сетах. В 1/2 финала Заяц и Герлах сыграют с Софией Сусловой и Степаном Ауловым из Санкт-Петербурга.

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