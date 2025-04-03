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Спорт

Президент ФИФА выразил надежду на возвращение российского футбола на международную арену

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде выразил надежду на скорое возвращение российских команд к международным турнирам, пишет РИА Новости.

The Independent ранее сообщило, что ряд чиновников УЕФА поддерживает возвращение российских сборных и клубов, а некоторые хотели бы видеть россиян уже завтра. Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что такие разговоры имеют основания.

Инфантино отметил, что мир разделён, и важно использовать возможности для объединения людей. Он добавил, что идут переговоры о мире на Украине, и выразил надежду, что возвращение России в футбол станет знаком разрешения конфликта.

ФИФА и УЕФА отстранили Россию от соревнований в феврале 2022 из-за событий на Украине, уточнив осенью 2023 года, что санкции сохранятся до конца СВО.

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