Первый этап Кубка Псковской области по подводной охоте пройдёт в начале мая

13:06, 03 апреля 2025, ПАИ

Первый этап областного кубка по подводной охоте пройдёт в Пустошкинском районе на базе «Алоль» 2 и 3 мая, сообщили ПАИ в Федерации подводного спорта Псковской области.

К соревнованиям допустят мужчин и женщин старше 18 лет, прошедших медицинскую комиссию состязаний. Каждому участнику необходимо иметь буй, как минимум одно подводное ружьё и один подводной нож, специальные часы и легкосъёмный грузовой пояс.

Подводная охота будет проводиться по пять часов в течение двух дней. Открытие соревнований – 2 мая в 11:50.

Победителей и призёров наградят кубками, медалями, грамотами и призами.

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