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Спорт

Первый этап Кубка Псковской области по подводной охоте пройдёт в начале мая

Первый этап областного кубка по подводной охоте пройдёт в Пустошкинском районе на базе «Алоль» 2 и 3 мая, сообщили ПАИ в Федерации подводного спорта Псковской области.

Фото: Федерация подводной охоты Псковской области

К соревнованиям допустят мужчин и женщин старше 18 лет, прошедших медицинскую комиссию состязаний. Каждому участнику необходимо иметь буй, как минимум одно подводное ружьё и один подводной нож, специальные часы и легкосъёмный грузовой пояс.

Подводная охота будет проводиться по пять часов в течение двух дней. Открытие соревнований – 2 мая в 11:50.

Победителей и призёров наградят кубками, медалями, грамотами и призами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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