Четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области

13:53, 03 апреля 2025, ПАИ

Четыре взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях.

2 апреля специалисты региональной аварийно-спасательной службы идентифицировали взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В частности, при уборке воинского захоронения в деревне Щукино Пустошкинского района были обнаружены минометная мина диаметром 82 миллиметра и два артиллерийских снаряда диаметром 76 миллиметров.

Кроме того, вблизи дома № 22 на улице Заречной в Великих Луках была найдена минометная мина диаметром 82 миллиметра.