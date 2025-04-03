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Происшествия

Четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области

Четыре взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях.

Фото здесь и далее: Управление ОД в ЧС в Псковской области

2 апреля специалисты региональной аварийно-спасательной службы идентифицировали взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В частности, при уборке воинского захоронения в деревне Щукино Пустошкинского района были обнаружены минометная мина диаметром 82 миллиметра и два артиллерийских снаряда диаметром 76 миллиметров.

Кроме того, вблизи дома № 22 на улице Заречной в Великих Луках была найдена минометная мина диаметром 82 миллиметра.

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